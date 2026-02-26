Un apagón con sabor a la Nasa: ¿RD está lista?

Creado: Actualizado:

El lunes debía ser un día especial. Tras una investigación de dos años hecha por la empresa Launch on Demand tras un acuerdo firmado con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) el 22/5/2024, el Gobierno anunciaría la construcción del primer puerto de lanzamiento espacial en Oviedo, Pedernales, donde se pondrán en órbita satélites comerciales y cohetes de pequeña escala. El lugar fue elegido por la Nasa gracias a la cercanía con el ecuador y la escasa población en la costa.

Este sería el segundo anuncio importante en materia de alta tecnología: cuatro días antes habían informado que Google invertirá US$500 millones en instalar aquí su primer “puerto digital” en América Latina (el octavo a nivel mundial).

A las 10:53 de la mañana los planes se fueron a pique: un apagón general obligó a cancelar la rueda de prensa. De hacerla, las preguntas habrían sido muy duras.

Trece horas duró el apagón: a las 11:53 de la noche se restableció el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), dijo el ministro Joel Santos, quien explicó que un disparo en la línea Hainamosa-Duarte causó la interrupción. Este es el segundo apagón desde el 11/11/2025 (3 meses y 12 días entre ambos), lo que nos lleva a hacer una pregunta obligada: ¿RD está lista para esos grandes proyectos tecnológicos?