Justicia
EEUU ofrece 3 millones de dólares por datos de 2 bandas azotan Haití
Puerto Príncipe. EFE.
Estados Unidos anunció ayer una recompensa de hasta tres millones de dólares y la “posibilidad de reubicación” a cambio de información sobre las actividades financieras de las bandas criminales haitianas Viv Ansanm y Gran Grif.
El país norteamericano acusa a estas dos organizaciones de “recurrir a la violencia y al terror para mantener sus filas y financiar sus brutales operaciones".
Viv Ansanm y Gran Grif obtienen ingresos mediante actividades delictivas como- extorsión, secuestros para obtener rescate, tráfico de armas y drogas, secuestros de vehículos y robo de cosechas y ganado, detalló la oficina de Rewards for Justice (Recompensas por la Justicia, en español) del Departamento de Estado de EE.UU.
“Ayúdanos a cortar su fuente de financiación. Si tienes información sobre estas actividades y redes financieras terroristas, envíanos tu pista de forma confidencial. Podrías tener derecho a reubicación y a una recompensa”, añade.
En agosto EEUU ya había puesto una recompensa de hasta US 5 millones por revelar el paradero o facilitar la detención de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, líder de la coalición armada Viv Ansanm.