Santo Domingo y el Distrito Nacional continúan en alerta amarilla: ¿cuáles provincias están en roja y verde?

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó la mañana de este jueves a 11 el número de provincias en alerta amarilla, mantiene a dos en roja y a otras nueve en verde, debido a posibles aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, producto de un sistema frontal casi estacionario sobre el país.

Según indicó la institución, a través de un boletín emitido a las 11:15 a. m., las localidades en alerta roja son Puerto Plata y Espaillat.

En tanto que en alerta amarilla se encuentran Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional y Samaná.

Mientras que San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Plata, Peravia y Sánchez Ramírez permanecen bajo alerta verde.

Provincias en alertaFuente externa

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, exhortó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa atlántica mantenerse próximos al perímetro costero y evitar adentrarse mar afuera, debido a la presencia de viento moderado y oleaje anormal.