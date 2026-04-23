Hieren hombre a tiros en el Alto Manhattan

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Un hombre, de 32 años presuntamente dominicano, fue baleado a las 10:53 de la mañana de este martes en la calle 103 con la avenida Amsterdam, provocando un corre-corre entre transeuntes y otros guareciendose en establecimientos comerciales cercanos, informó la Policía.

En el área del incidente, a tres cuadra del precinto policial 26, residen decenas de familias dominicanas, entre otras etnias.

La institución del orden informó que se desconocen los motivos de la balacera, la víctima fue trasladada al hospital, el pistolero huyó y el caso se investiga. Detectives policiales persiguen activamente al agresor.

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente puede llamar a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

El público también puede enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers en https://crimestoppers.nypdonline.org/ en la sección X @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.