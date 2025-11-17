¿Cómo se encuentra Haití tras la "guerra declarada" de Barbecue y qué hace la Policía?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Tras la advertencia de enfrentamiento lanzada por Jimmy Cherisier, conocido como “Barbecue”, líder de la coalición armada Viv Ansanm (Vivir Juntos), y su llamado a que la población permanezca en casa, la Policía Nacional de Haití (PNH) aseguró que mantiene el control en el territorio.

“La PNH está movilizada día y noche en todo el país para garantizar la seguridad de todos”, afirmó la institución, advirtiendo además que “cualquiera que intente perturbar el orden público tendrá a la policía en la cara”.

Mientras tanto, el periódico Gazette Haití reportó que, aunque la situación se mantiene en calma en la capital y zonas cercanas, se percibe un ambiente de pánico.

En su boletín de la mañana, el medio indicó que no se registraron disparos, pero el tráfico y la actividad comercial disminuyeron notablemente en sectores como Delmas, Pétion-Ville, Turgeau, Canapé-Vert y Bourdon, entre otros. En las áreas controladas por bandas, la parálisis es casi total.

También señalaron que este lunes no se observan estudiantes en las calles y que patrullas policiales se mantienen desplegadas en vías principales en previsión de cualquier eventualidad.

El llamado de “Barbecue”

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el pasado sábado, “Barbecue” pidió a la población no salir de sus hogares a partir de este lunes, supuestamente para evitar que civiles queden atrapados en los enfrentamientos entre bandas y la policía.

"Este mensaje va dirigido al pueblo haitiano en general. A partir de este lunes 17 de noviembre de 2025, si no es necesario, no salgan. Todos los sindicatos de conductores, quédense en casa. Todos los conductores de transporte público, quédense en casa", dijo a través de redes sociales. También exhortó a los padres a mantener a los niños en casa y advirtió que no se responsabilizarán por quienes ignoren la advertencia.

Operación contra 400 Mawozo

Estas amenazas surgen días después de una operación conjunta de la PNH, las Fuerzas Armadas de Haití (FAD’H) y la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) contra el grupo criminal 400 Mawozo, uno de los más violentos del país, con fuerte presencia en Tabarre y Croix-des-Bouquets.

En el operativo, las autoridades incautaron un rifle Barrett, otras armas de alto calibre y maquinaria pesada usada por las bandas para destruir infraestructuras públicas.