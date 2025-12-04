EU dicta cadena perpetua a líder de pandilla Haití

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Joly Germine, que se describía a sí mismo como el “rey” de una violenta pandilla en Haití, fue sentenciado ayer en una corte de Washington a cadena perpetua por su papel en el secuestro de 16 ciudadanos estadounidenses, incluyendo cinco niños, en el país caribeño, informó el Departamento de Justicia.

Conocido como alias ‘Yonyon’, Germine fue hallado culpable por un jurado federal en mayo por cargos de conspiración para cometer el secuestro de los 16 estadounidenses y pedir el rescate en 2021.

Germine se autoproclamaba líder de la pandilla 400 Mawozo, queen la zona de Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe.

Según documentos judiciales, Germine dirigió las operaciones de la pandilla desde una prisión en Haití utilizando teléfonos celulares y ordenando a otros líderes a cometer el secuestro, que incluía a cinco niños, uno de ellos de apenas ocho meses de nacido.

En el otoño de 2021, la pandilla se atribuyó la autoría del secuestro de 16 los ciudadanos estadounidenses y un canadiense que formaban parte de una organización misionera que visitaba un orfanato en Puerto Príncipe, por los que pidieron un millón de dólares por cada uno de los secuestrados.

En redes socisales la banda amenazó con matar a todos los rehenes si no se pagaba el rescate.