Haití: la lucha por levantarse en medio de una violencia que no da tregua

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En medio de una crisis de violencia creciente, marcada por la expansión territorial de las bandas armadas y miles de muertos y desplazados, Haití nuevamente intenta levantarse. En esta ocasión, para evitar un colapso total, el Gobierno de la vecina nación aprobó el martes un decreto electoral que permitirá celebrar elecciones generales el 30 de agosto de 2026.

Según lo indicado por la oficina del primer ministro en un comunicado, la prioridad absoluta es la organización inminente de las elecciones, y para ello se movilizarán todos los recursos del Estado.

"El camino hacia las elecciones es irreversible, y el Gobierno seguirá cooperando con todas las instituciones y socios nacionales para respetar escrupulosamente el calendario electoral", prosigue el comunicado gubernamental.

Agrega que la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas en Haití se celebrará el 30 de agosto de 2026, según el calendario electoral presentado el mes pasado por el Consejo Electoral Provisional (CEP) al Consejo Presidencial de Transición (CPT).

Mientras que una segunda vuelta debería celebrarse el 6 de diciembre de ese mismo año, de acuerdo con la información del CEP, que prevé que el país pueda contar con nuevas autoridades a partir del 20 de enero de 2027.

Asimismo, en el documento se afirma que el nuevo paso anunciado "constituye una señal clara dirigida a la nación y a la comunidad internacional", que demuestra que el Gobierno y el Consejo Presidencial de Transición actúan "con responsabilidad, determinación y compromiso para garantizar el retorno a una gobernanza plenamente democrática".

Fuerza de Represión de las Bandas

De igual forma, entre las acciones que Haití ha impulsado para superar la inestabilidad que enfrenta desde hace varios años, figura la solicitud y puesta en marcha de misiones internacionales de apoyo a la seguridad, como la Fuerza de Represión de las Pandillas (GSF).

Esta fuerza internacional, autorizada por el Consejo de Seguridad, cuenta con un mandato de 12 meses y el despliegue de 5,550 efectivos que colaborarán con las autoridades haitianas para neutralizar a las pandillas, proteger infraestructuras clave y facilitar el acceso humanitario.

Su principal objetivo es proteger a las poblaciones vulnerables de la escalada de violencia y evitar los desplazamientos que esta provoca inevitablemente.

La resolución del Consejo de Seguridad fue copatrocinada por Panamá y Estados Unidos y refleja el apoyo internacional urgente a la crisis multidimensional que se ha venido desarrollando en Haití durante los últimos años.

Otras medidas

El vecino país también ha creado corredores humanitarios para garantizar alimentos, medicinas y servicios básicos, y ha activado programas comunitarios que funcionan como redes de protección en barrios donde el Estado no logra llegar. Además, a esto se suma la aprobación reciente de un decreto electoral que busca encaminar al país hacia elecciones generales en 2026, como parte de un esfuerzo por restablecer la legitimidad democrática.