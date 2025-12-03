Mundial 2026: las señales de que los equipos llegan más ‘artillados’ que nunca

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca y la emoción es cada vez más palpable ante la máxima competición futbolística.

Cuarenta y ocho países competirán en el nuevo formato ampliado en Estados Unidos, México y Canadá, buscando inscribir su nombre en la historia y unirse al panteón de los grandes que han alzado el trofeo dorado.

A continuación, veamos algunos de los mejores equipos de cara para la Copa Mundial 2026.

Argentina

Es difícil ver como favoritos a Argentina, vigente campeona. La Albiceleste ganó el Mundial por primera vez desde 1986 con su triunfo en Catar, asegurando a Lionel Messi ese título crucial que se le había escapado hasta entonces.

Pues bien, el Mundial de 2026 podría ser el último triunfo de Messi con Argentina, y sería una salida digna para el ocho veces ganador del Balón de Oro si los sudamericanos consiguieran su cuarto título en la competición.

Lionel Scaloni ha sido el cerebro del regreso de Argentina a la cima y tiene un historial casi impecable en los grandes torneos. Ha ganado las dos últimas Copas Américas, sumando a su éxito mundialista, y pocos han podido igualar a su equipo en los últimos años.

España

Luis de la Fuente ha transformado a España desde que llegó al banquillo de los mayores. Los guió hacia el título de la Liga de Naciones 2022-23 y la gloria de la Eurocopa 2024, y estará ansioso por seguir disfrutando de la buena racha en el Mundial.

Los campeones del mundo de 2010 han tenido dificultades en los últimos Mundiales, no superando los octavos de final en los tres anteriores. Sin embargo, hay algo diferente en esta versión de España, que cuenta con las herramientas necesarias para emular al impresionante equipo de Vicente del Bosque de finales de la década de 2000 y principios de la de 2010.

La Roja cuenta con una defensa trabajadora y bien organizada, un mediocampo técnico pero robusto y una atractiva reserva de delanteros, con Lamine Yamal y Nico Williams como propuestas especialmente interesantes por las bandas.

Francia

Francia, campeona del mundo en 2018, posiblemente ostenta la mejor plantilla del fútbol internacional, pero eso no siempre se ha traducido en títulos en los últimos años. El polémico Didier Deschamps no ha logrado guiar a Les Bleus a la gloria en los últimos tres grandes torneos, aunque su equipo llegó a la final del Mundial de 2022, donde fue derrotado por Argentina.

Francia siempre tiene una presencia demoledora en la Eurocopa y el Mundial, y el estilo pragmático de Deschamps se presta a las competiciones eliminatorias.

Jugadores como Kylian Mbappé y Michael Olise serán jugadores decisivos para Deschamps el próximo verano.

Brasil

Brasil, cinco veces campeón del mundo, siempre estará entre los favoritos para un torneo importante, incluso si sus recientes actuaciones en el Mundial y la Copa América han sido extremadamente decepcionantes.

La llegada de Carlo Ancelotti trae consigo esperanza, sobre todo considerando el historial del italiano en eliminatorias, pero Brasil, al igual que Alemania, ya no es la potencia colosal de antaño.

Por suerte, cuentan con las armas ofensivas necesarias para infundir miedo en todas las defensas a las que se enfrentan: Rodrygo, Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha, João Pedro.

Portugal

Portugal es otro aspirante al Mundial que nunca ha ganado la competición, aunque ha desarrollado la tradición ganadora en el escenario europeo durante la última década. Ganó la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA en dos ocasiones, forjando así un equipo increíble.

Cristiano Ronaldo continúa batiendo récords mientras lidera la línea, pero podría decirse que su elenco de apoyo es más impresionante. Un mediocampo estelar contiene a jugadores como João Neves, Vitinha y Bruno Fernandes, mientras que sus opciones de ataque incluyen a jugadores como Rafael Leão, Pedro Neto y João Félix.