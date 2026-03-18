Kenia retirará sus policías de Haití

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Nairobi. EFE.

Agentes de la policía de Kenia que participaban en una misión internacional de seguridad en Haití tenían previsto comenzar este martes a regresar a Nairobi e iniciar una retirada gradual del país, mientras se prepara el despliegue de fuerzas de Chad para combatir las bandas armadas.

El ministro de Asuntos Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, anunció ayer que los policías kenianos se retirarán gradualmente y la denominada Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF), respaldada por la ONU, debería estar plenamente desplegada en Haití para octubre, según 'The Eastleigh Voice'.

El nuevo contingente permitirá sustituir progresivamente a los policías kenianos que participaron en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), dar tiempo a la llegada de nuevos efectivos y adaptación al terreno, precisó la Cancillería.

Se espera que los primeros despliegues comiencen a principios de abril y que la fuerza internacional alcance 5,500 efectivos en octubre, tras una reunión celebrada el lunes en Dajabón, RD, con representantes diplomáticos EU.

La GSF fue concebida como una ampliación de la anterior misión multinacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia, creada para ayudar a la Policía haitiana a hacer frente a las bandas armadas.