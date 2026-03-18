Decisión del TSE sobre solicitud imposición de medida cautelar al Partido Fuerza del Pueblo

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El Tribunal Superior Electoral rechazó la solicitud de imposición de medida cautelar anticipada, contra la Comisión Especial de Reservas y Consenso, la Comisión Nacional Electoral, la Secretaría de Organización y la Comisión Electoral Municipal del Partido Fuerza del Pueblo.

La solicitud de medida cautelar fue rechazada en razón de que no se acreditaron de forma fehaciente la verosimilitud del derecho invocado y tampoco hay un daño inminente de imposible reparación que reste efectividad a una sentencia definitiva sobre la cuestión principal, acorde lo que establecen los numerales 1 y 2 del artículo 160 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales.

Los magistrados Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Fernando Fernández Cruz y Rafaelina Peralta Arias, jueces titulare rechazaron el medio de inadmisión por falta de objeto presentado por la parte demanda, en razón de que en el expediente no existe constancia alguna de que las autoridades electas en los plenos de fecha 29 de enero y 8 de febrero del presente año, hayan sido juramentadas.

Dispusieron que la Ordenanza sea notificada a las partes, vía Secretaría, y publicada en el portal institucional del Tribunal Superior Electoral y en el Boletín Contencioso Electoral.

La solicitud de medida cautelar, fue interpuesta por los señores Diderot Mateo Brito; Virgilio Solano; Danilo Santana; Rosmeris Ana Bello Ramírez y Juana De los Santos Hernández, en contra de la Comisión Especial de Reservas y Consenso, la Comisión Nacional Electoral, la Secretaría de Organización y la Comisión Electoral Municipal del Partido Fuerza del Pueblo, recibida ante la Secretaría de este Tribunal el 24 del mes de febrero del 2026, por haber sido incoado conforme a las reglas procesales aplicables.