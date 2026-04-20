Miles de trabajadores en Haití exigen en las calles un salario mínimo de 23 dólares al día

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Puerto Príncipe (EFE).- Miles de trabajadores haitianos de fábricas textiles se manifestaron este lunes en las calles de Puerto Príncipe para exigir un salario mínimo de 3.000 gourdes (unos 23 dólares) por ocho horas de trabajo al día, ante el aumento del costo de vida. “Abajo el alto costo de la vida”, “Abajo la inseguridad”, "3.000 gourdes de salario mínimo”, se leía en algunas de las pancartas que portaban los manifestantes. El salario mínimo de estos trabajadores es de 685 gourdes (unos 5,65 dólares) por ocho horas de trabajo, por debajo del precio de un galón de los combustibles de mayor consumo. Además del aumento del salario mínimo, los trabajadores exigen un apoyo social permanente, que incluya subsidios para la vivienda, el transporte, la educación y el consumo de la canasta básica. El último aumento del salario mínimo en Haití se remonta a febrero de 2022, cuando se fijó en 685 gourdes (unos 5,26 dólares) por jornada de ocho horas para las industrias de montaje y el resto de industrias manufactureras orientadas a la exportación.

En mayo de 2025, el Consejo Superior de Salarios (CSS) presentó un informe al Gobierno sobre el ajuste del salario mínimo en todos los sectores productivos. Los manifestantes también denunciaron el “clima de inseguridad programado” en la nación, y las “connivencias” entre las autoridades y las bandas armadas que siembran el terror día y noche. “Cuando se tiene hambre, no se bromea”, cantaron los trabajadores para expresar la insuficiencia del salario mínimo, que no basta para pagar el transporte y la comida durante una jornada laboral. Los trabajadores respondieron al llamado de los gremios Sindicato de Trabajadores del Sector Textil y de la Confección (SOTA), Batalla de los Trabajadores y de la Central Nacional de Trabajadores Haitianos (CNOHA).

La mayoría de los manifestantes están empleados en el Parque Industrial Metropolitano, conocido como Sociedad Nacional de Parques Industriales (Sonapi), bajo el modelo de zonas francas, situado en el centro de Puerto Príncipe. Este amplio movimiento de protesta se desencadenó el pasado 13 de abril, poco después de la subida de los precios de los derivados del petróleo, lo que provocó un aumento generalizado de los precios de los productos y servicios. El Gobierno ha permanecido callado ante los reclamos de los trabajadores. Haití atraviesa por una crisis en prácticamente todos los órdenes, principalmente en la inseguridad a causa del accionar de las bandas armadas que dominan el 90 % del área metropolitana de Puerto Príncipe, y que han expandido sus crímenes hacia otras regiones. EFE