Pactan mantener estabilidad, hacer elecciones Haití

Las fuerzas políticas de Haití alcanzaron un 'Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de Elecciones', que regula el periodo de transición hasta la celebración de comicios, previstos en su primera vuelta el 30 de agosto de este año, para los cuales el Gobierno deberá “crear un entorno seguro”, según se dio a conocer este martes.

Este nuevo acuerdo se produce después de que el Consejo Presidencial de Transición (CPT), creado en abril de 2024 por las Naciones Unidas, cesara sus funciones el 7 de febrero de este año y transfiriera el mandato al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

En el documento, al que EFE tuvo acceso y que contiene treinta artículos, se establece que el Consejo de Ministros ejercerá el poder durante el período interino que se extiende, desde el cese del CPT, hasta la organización de las próximas elecciones y la toma de posesión de “los legítimos representantes electos” al frente del Estado. Este Gobierno, que estará liderado por Fils-Aimé tendrá como misión “orientar y dinamizar el aparato estatal para crear el entorno seguro necesario para la organización de las elecciones". Fils-Aimé, quien presentó públicamente este pacto el lunes, tendrá que iniciar consultas para formar un Gabinete Ministerial “imparcial, técnico y eficaz". Asimismo, el Gobierno deberá “reforzar las estructuras de seguridad y defensa nacional para restablecer la autoridad del Estado y garantizar la libre circulación".