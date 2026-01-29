Pandillas Haití disparan la violencia sexual, dice ONG

Publicado por AP Creado: Actualizado:

LA HABANA.- AP

El número de casos de abuso sexual que se están tratando en una clínica en la capital de Haití se ha triplicado en los últimos cuatro años a medida que la violencia de las pandillas aumenta en el país caribeño, advirtió el miércoles una organización benéfica de salud.

Médicos Sin Fronteras se declaró "alarmado e indignado" por el abrumador nivel de violencia sexual y de género.

"La magnitud en la que los números han aumentado nos ha sorprendido", expresó en entrevista telefónica Diana Manilla Arroyo, jefa de misión del grupo en Haití. "No solo son los números, sino la gravedad".

Más de la mitad de los pacientes que están siendo tratados en la clínica Pran Men’m, que se abrió hace una década en Puerto Príncipe, fueron atacados por múltiples miembros de grupos armados, indicó la organización benéfica en un nuevo informe.

"Más de 100 individuos fueron atacados por 10 o más perpetradores a la vez", señaló, destacando un promedio de tres perpetradores por caso.

La clínica ha tratado a casi 17,000 pacientes en la última década, incluidos 2,300 solo en los primeros nueve meses del año pasado. Más de 350 de esos pacientes son niños y hombres, indicó MSF.

La demografía de los atacados también ha cambiado. Antes de 2022, la mitad de todos los casos en la clínica involucraban a pacientes menores de 18 años, en comparación con el 24% de hoy. El número de casos en el rango de edad de 50 a 80 años ha aumentado siete veces, según MSF.

Las pandillas controlan aproximadamente el 90% de Puerto Príncipe, y muchas recurren al abuso sexual para infundir miedo, dicen expertos.

El abuso ocurre durante secuestros, tomas territoriales y para controlar la ayuda humanitaria, según MSF. "Los grupos armados están utilizando la violencia sexual para aterrorizar, controlar y subyugar a las comunidades", apuntó Manilla.