Planearon apoderarse isla haitiana

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

DALLAS. AP

Dos hombres de Texas planearon tomar el control de una isla haitiana, y uno de ellos incluso se unió al ejército de Estados Unidos para adquirir entrenamiento para un ataque armado, con el objetivo de matar a todos los hombres y usar a las mujeres y menores para sexo, dijeron fiscales federales.

Gavin Rivers Weisenburg, de 21 años, y Tanner Christopher Thomas, de 20, ambos del área metropolitana de Dallas, fueron acusados el jueves de conspiración para asesinar, mutilar o secuestrar en un país extranjero, según la fiscalía federal en el Distrito Este de Texas. También fueron acusados de producción de pornografía infantil por acusaciones de que persuadieron a una persona menor de edad para participar en conductas sexualmente explícitas.