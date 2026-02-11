Policía Haití lanza operación bandas

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Puerto Príncipe.- EFE

La Policía Nacional de Haití (PNH) informó ayer, martes, que ejecuta la 'Operación sin Descanso' con el fin de erradicar las bandas, desbloquear las carreteras principales y restablecer la autoridad del Estado con el apoyo de la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG).

La operación fue dada a conocer por la PNH en su cuenta de Facebook, que ofrece algunos detalles de una reunión encabezada por su director general, André Jonas Vladimir Paraison, miembros del alto mando de la institución y el inspector general de la FRG, el keniano Godfrey Otunge. Vladimir Paraison destacó en el documento las operaciones en curso y destacó los “avances significativos” logrados gracias a las intervenciones policiales llevadas a cabo en varias zonas sensibles, en particular en Croix-Des-Bouquets y Tabarre, al norte de Puerto Príncipe, así como en el centro de la capital. Desde hace al menos cinco años las autoridades han prometido en reiteradas ocasiones el desbloqueo de las carreteras.