Primer ministro de Haití, Alix Didier asume función Poder Ejecutivo

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Puerto Príncipe. EFE.

El presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), Laurent Saint-Cyr, transfirió este sábado el mandato del país al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, a quien le encomendó la misión del Poder Ejecutivo.

“El CPT deja de existir y de ejercer el Poder Ejecutivo. Aunque se constata el fin del mandato del CPT, Haití no entra en un vacío. Ahora, el Consejo de Ministros, bajo la dirección del primer ministro, asumirá las responsabilidades”, declaró Saint-Cyr.

Discurso del primer ministro

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, quien asumió el sábado las funciones del Poder Ejecutivo del país, dijo estar “consciente” de las responsabilidades sobre sus hombros y que de inmediato “pone manos a la obra” en su trabajo.

“Las prerrogativas reconocidas al Ejecutivo se ejercerán escrupulosamente, respetando las instituciones y el interés superior de la nación. Pongamos a Haití en primer lugar, viva Haití”, afirmó Fils-Aimé al asumir el poder pleno por parte del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), que concluyó su mandato.

“Aprovecho para elogiar el compromiso del presidente del CPT, Laurent Saint-Cyr, con los principios de continuidad del Estado y estabilidad institucional. Señor presidente, usted es un hombre de Estado. Toda la nación lo reconoce”, declaró.

Expresó además el “agradecimiento” de la nación a los miembros del CPT que, con sentido de Estado, concluyen su mandato con espíritu republicano.

“El Consejo Presidencial ha hecho su trabajo trazando el camino de una gobernanza preocupada por la seguridad y las elecciones”, dijo. Solicitó de igual forma la colaboración de todos los actores haitianos para que coloquen al país en primer lugar, al tiempo de elogiar el “apego” de Saint-Cyr “a los principios de continuidad del Estado y estabilidad institucional".

El presidente del Consejo Presidencial de Transición, Laurent Saint-Cyr, precisó en el traspaso de poder, que “la consigna es clara- seguridad, diálogo político, elecciones y estabilidad". “Es urgente restaurar el orden republicano para que el pueblo pueda disfrutar de todas las promesas de la democracia”, apuntó el Saint-Cyr, el último de los nueve miembros del Consejo en presidirlo.

Admitió que la situación es “complicada” (en Haití) y que hay que unir fuerzas para dar al pueblo los resultados esperados. “Los retos a los que nos enfrentamos exigen solidaridad, serenidad y una mayor capacidad para dejar de lado los intereses mezquinos y poder avanzar”, apostilló.

Sin metas cumplidas

El Consejo fue creado por las Naciones Unidas en abril de 2024, para ejecutar acciones dirigidas contra las poderosas bandas armadas que controlan el 90 % de Puerto Príncipe y otras localidades del país, así como mejorar la economía del país más deprimido de América, celebrar elecciones generales e impulsar un referendo para modificar la Constitución.

Ninguna de estas metas fueron cumplidas y el CPT concluyó su misión con notas negativas.

Contra las bandas

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, prometió resolver el problema de la inseguridad con medidas severas contra las bandas armadas, al tiempo que llamó a la unidad a los sectores para enfrentar las dificultades.

“Nuestra unión nos hará invencibles juntos en torno a la hoja de ruta- seguridad, elecciones, recuperación económica (...). Reconstruiremos Haití. Ese es nuestro pacto republicano. Las bandas y quienes las apoyan serán perseguidas. El Estado recuperará cada zona ocupada hasta el día en que todos los niños puedan ir al colegio sin miedo”, declaró el jefe del Gobierno en un discurso.

Tras encabezar un Consejo de Ministros, Fils-Aimé aseguró que todas las estructuras del Estado se movilizarán para organizar elecciones inclusivas, de modo que el poder sea entregado a líderes libremente elegidos por el pueblo.

“Mi Gobierno no dará marcha atrás. Mi Gobierno cumplirá con su deber hasta el final. Las bandas y sus cómplices no encontrarán refugio. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, actuarán con rigor, coordinación y continuidad. No habrá descanso ni tregua hasta que nuestras familias puedan vivir en paz”, prometió.

Fils-Aimé reconoció que la transición sigue inconclusa, debido a la inseguridad y a la imposibilidad de organizar las elecciones.