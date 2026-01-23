Lo que se sabe sobre la llegada de los primeros contingentes de la Fuerza de Supresión de Bandas a Haití

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Nueva York, Estados Unidos.– Será en el próximo mes de abril cuando los primeros contingentes de la Fuerza de Supresión de Bandas para Haití (GSF) llegarán al vecino país, como parte de los esfuerzos internacionales orientados a apoyar la estabilización y el restablecimiento de la seguridad.

Así lo informó este jueves Jack Christofides, designado representante especial del GSF, quien indicó que para octubre se proyecta el despliegue integral de la Fuerza.

Asimismo, Christofides, durante un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, confirmó que el financiamiento de la misión ha sido aprobado por un período de un año.

De igual modo, agradeció la disposición de cooperación de República Dominicana y anunció su intención de realizar una visita oficial a Santo Domingo para reunirse con las autoridades dominicanas, una vez asuma formalmente sus funciones en Haití.

El ministro Álvarez sostuvo también un intercambio con el Sr. Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, siglas en francés), en el que ambos conversaron sobre la continua cooperación con República Dominicana, destacando la importancia de la renovación del mandato de la BINUH - que finaliza el próximo 31 de enero - así como los aspectos clave para responder con más efectivdad a la situación actual en Haití.

El ministro reafirmó a ambos funcionarios el compromiso del país de seguir colaborando con las evacuaciones médicas del personal de la GSF y otros apoyos logísticos desde el territorio dominicano.

El canciller estuvo acompañado por el embajador Wellington Bencosme, Representante Permanente ante las Naciones Unidas; la ministra consejera, Isabel Padilla y el primer secretario, Pablo Rodríguez.