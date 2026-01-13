Haitianos en EU recuerdan el sismo 2010

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Haitianos en Miami recordaron ayer el 16 aniversario del terremoto que devastó Haití y dejó más de 300,000 muertos en 2010, una tragedia que llevó a Estados Unidos a concederles el Estatus de Protección Temporal (TPS), pero que el presidente Donald Trump eliminará el 3 de febrero.

Líderes políticos y migrantes se congregaron en la Pequeña Haití de Miami, donde un minuto de silencio dio paso a horas de advertencias sobre el riesgo para más 500,000 haitianos que se quedarían sin el TPS, lo que los expondría a deportación a un país azotado por la violencia.