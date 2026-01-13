¿Quiénes son los nominados a Premio Lo Nuestro 2026?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Miami (EE.UU.), 13 ene (EFE).- Los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, y el cantante mexicano Carín León lideran las nominaciones al Premio Lo Nuestro, con diez cada uno, para la gala que tendrá lugar el próximo 19 de febrero en Miami, informó este martes Univision.

La cadena hispana, organizadora de los galardones, anunció los nominados a unos premios que reconocen a los artistas, canciones y álbumes «que están marcando el rumbo de la música latina en múltiples géneros».

Bad Bunny, uno de los artistas del momento que protagonizará el intermedio de la Superbowl de este año, es uno de los diez candidatos a imponerse en la categoría Artista del año, junto a Beéle, Carín León, Fuerza Regida, Karol G, Maluma, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Shakira.

En mejor canción los temas nominados son ‘Desde hoy’, de Natti Natasha; ‘DTMF’ de Bad Bunny; ‘El amor de mi herida’ de Carín León; ‘Imagínate’, de Danny Ocean & Kapo; ‘Khé?’ de Rauw Alejandro y Romeo Santos; ‘Latina foreva’, de Karol G; ‘Me jalo’, de Fuerza Regida y Grupo Frontera; ‘No me sé rajar’ de Alejandro Fernández; ‘Otra noche (feat. Darell)’ de Myke Towers y Darell, y ‘Soltera’ de Shakira.

Para el premio al álbum del año lo compiten ‘¿Y ahora qué +?’, de Alejandro Sanz; ‘111Xpantia’, de Fuerza Regida; ‘Babylon Club’, de Danny Ocean; ‘Cosa nuestra’, de Rauw Alejandro; ‘Debí tirar más fotos’, de Bad Bunny; ‘Eterno’, de Prince Royce; ‘Island Boyz’, de Myke Towers; ‘La ciudad’, de Alleh & Yorghaki; ‘Palabra de to’s (Seca)’, de Carín León; y ‘Tropicoqueta’, de Karol G.

Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y Carín León acumulan el mayor número de nominaciones, con diez candidaturas cada uno, seguidos de Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho.

«Las nominaciones de este año abarcan 44 categorías, lo que subraya el impacto global y la diversidad de la música latina», indicó la organización.

Entre los artistas masculinos y femeninos emergentes destacan nombres como Alleh, Aria Bela, Camila Fernández, Yeri Mua y Zoe Gotusso, entre otros.

En pop, los nominados incluyen nombres destacados como Alejandro Sanz, Shakira, Sebastián Yatra, Camilo, Aitana y Morat.

En la categoría de Música Mexicana, varias de las fuerzas más importantes del género están representadas a lo largo de las nominaciones, entre ellas Alejandro Fernández, Christian Nodal, Carín León, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Yuridia y Xavi, quien obtuvo siete nominaciones.

Las votaciones estarán abiertas al público hasta el 26 de enero, mientras que la gala se celebrará el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami.

La gala servirá para rendir homenaje a los orígenes «y a la fuerza cultural que une generaciones, géneros y fronteras», concluyó el comunicado.

A continuación, el listado completo publicado por Billboard

Categorías Generales

Premio Lo Nuestro Artista del Año

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Fuerza Regida

Karol G

Maluma

Marc Anthony

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Shakira

Canción del Año

“Desde Hoy” – Natti Natasha

“DTMF” – Bad Bunny

“El Amor De Mi Herida” – Carín León

“Imagínate” – Danny Ocean & Kapo

“Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos

“Latina Foreva” – Karol G

“Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera

“No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández

“Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell

“Soltera” – Shakira

Album del Año

¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz

111xpantia – Fuerza Regida

Babylon Club – Danny Ocean

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Eterno – Prince Royce

Island Boyz – Myke Towers

La Ciudad – Alleh & Yorghaki

Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Tropicoqueta – Karol G

Mejor combinación femenina

“Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia

“Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole

“Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar

“De Maravisha” – Tokischa & Nathy Peluso

“En 4” – Kenia Os & Anitta

“En Tu Marea” – Goyo & Greeicy

“FKN Movie” – Karol G & Mariah Angeliq

“Maldita Billetera” – Alicia Villarreal & Lila Downs

“Maldita Primavera” – Yuri & Ángela Aguilar

“Pa’ Qué Volviste?” – Elena Rose & Maria Becerra

Colaboración “Crossover” del Año

“Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal

“I Adore You” – Hugel, J Balvin, Ellie Goulding Ft. Topic, Arash & Daecolm

“Lost In Translation” – Carín León & Kacey Musgraves

“No Hay Break” – Myke Towers Ft. Omah Lay

“Now Or Never” – Bon Jovi & Pitbull

“São Paulo” – The Weeknd & Anitta

La Mezcla Perfecta del Año

“Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

“Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís

“El Vino De Tu Boca” – Alejandro Sanz & Carín León

“Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos

“Misterio” – J Balvin & Gilberto Santa Rosa

“Que Me Quiera Ma’” – Marc Anthony & Wisin

“Sabes Qué Hora Es” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Luis Fonsi

“Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler

“Súfrale” – Grupo Firme & Gloria Trevi

“Weltita” – Bad Bunny & Chuwi

Tour del Año

Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro

De Rey A Rey – Alejandro Fernández

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira

Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís

No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny

Vivir Sin Aire Tour – Maná

Artista Revelación del Año Masculino

Alleh

Clave Especial

Esaú Ortiz

Juan Duque

Hamilton

La Cruz

Macario Martínez

Roa

Santos Bravos

Yorghaki

Artista Revelación del Año Femenina

Aria Bela

Camila Fernández

Delilah

Estevie

MAR

Paloma Morphy

Yailin La Mas Viral

Yeri Mua

Ysa C

Zoe Gotusso

Música Cristiana – Canción del Año

“Alabaré” – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo

“La Respuesta” – Gocho

“Ponte Bonita (Remix)” – Yaronk Rouse & Rosalina

“Si Volviera Jesús” – Víctor Manuelle

“Sonríele” – Daddy Yankee

“Todo Va Estar Bien” – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez

Afrobeats del Año