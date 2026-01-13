4 artistas lideran
¿Quiénes son los nominados a Premio Lo Nuestro 2026?
Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y Carín León acumulan el mayor número de nominaciones, con diez candidaturas cada uno, seguidos de Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho.
Miami (EE.UU.), 13 ene (EFE).- Los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, y el cantante mexicano Carín León lideran las nominaciones al Premio Lo Nuestro, con diez cada uno, para la gala que tendrá lugar el próximo 19 de febrero en Miami, informó este martes Univision.
La cadena hispana, organizadora de los galardones, anunció los nominados a unos premios que reconocen a los artistas, canciones y álbumes «que están marcando el rumbo de la música latina en múltiples géneros».
Bad Bunny, uno de los artistas del momento que protagonizará el intermedio de la Superbowl de este año, es uno de los diez candidatos a imponerse en la categoría Artista del año, junto a Beéle, Carín León, Fuerza Regida, Karol G, Maluma, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Shakira.
En mejor canción los temas nominados son ‘Desde hoy’, de Natti Natasha; ‘DTMF’ de Bad Bunny; ‘El amor de mi herida’ de Carín León; ‘Imagínate’, de Danny Ocean & Kapo; ‘Khé?’ de Rauw Alejandro y Romeo Santos; ‘Latina foreva’, de Karol G; ‘Me jalo’, de Fuerza Regida y Grupo Frontera; ‘No me sé rajar’ de Alejandro Fernández; ‘Otra noche (feat. Darell)’ de Myke Towers y Darell, y ‘Soltera’ de Shakira.
Para el premio al álbum del año lo compiten ‘¿Y ahora qué +?’, de Alejandro Sanz; ‘111Xpantia’, de Fuerza Regida; ‘Babylon Club’, de Danny Ocean; ‘Cosa nuestra’, de Rauw Alejandro; ‘Debí tirar más fotos’, de Bad Bunny; ‘Eterno’, de Prince Royce; ‘Island Boyz’, de Myke Towers; ‘La ciudad’, de Alleh & Yorghaki; ‘Palabra de to’s (Seca)’, de Carín León; y ‘Tropicoqueta’, de Karol G.
«Las nominaciones de este año abarcan 44 categorías, lo que subraya el impacto global y la diversidad de la música latina», indicó la organización.
Entre los artistas masculinos y femeninos emergentes destacan nombres como Alleh, Aria Bela, Camila Fernández, Yeri Mua y Zoe Gotusso, entre otros.
En pop, los nominados incluyen nombres destacados como Alejandro Sanz, Shakira, Sebastián Yatra, Camilo, Aitana y Morat.
En la categoría de Música Mexicana, varias de las fuerzas más importantes del género están representadas a lo largo de las nominaciones, entre ellas Alejandro Fernández, Christian Nodal, Carín León, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Yuridia y Xavi, quien obtuvo siete nominaciones.
Las votaciones estarán abiertas al público hasta el 26 de enero, mientras que la gala se celebrará el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami.
La gala servirá para rendir homenaje a los orígenes «y a la fuerza cultural que une generaciones, géneros y fronteras», concluyó el comunicado.
A continuación, el listado completo publicado por Billboard
Categorías Generales
Premio Lo Nuestro Artista del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Carín León
- Fuerza Regida
- Karol G
- Maluma
- Marc Anthony
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Shakira
Canción del Año
- “Desde Hoy” – Natti Natasha
- “DTMF” – Bad Bunny
- “El Amor De Mi Herida” – Carín León
- “Imagínate” – Danny Ocean & Kapo
- “Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
- “Latina Foreva” – Karol G
- “Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera
- “No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
- “Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell
- “Soltera” – Shakira
Album del Año
- ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
- 111xpantia – Fuerza Regida
- Babylon Club – Danny Ocean
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Eterno – Prince Royce
- Island Boyz – Myke Towers
- La Ciudad – Alleh & Yorghaki
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Tropicoqueta – Karol G
Mejor combinación femenina
- “Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia
- “Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole
- “Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar
- “De Maravisha” – Tokischa & Nathy Peluso
- “En 4” – Kenia Os & Anitta
- “En Tu Marea” – Goyo & Greeicy
- “FKN Movie” – Karol G & Mariah Angeliq
- “Maldita Billetera” – Alicia Villarreal & Lila Downs
- “Maldita Primavera” – Yuri & Ángela Aguilar
- “Pa’ Qué Volviste?” – Elena Rose & Maria Becerra
Colaboración “Crossover” del Año
- “Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- “I Adore You” – Hugel, J Balvin, Ellie Goulding Ft. Topic, Arash & Daecolm
- “Lost In Translation” – Carín León & Kacey Musgraves
- “No Hay Break” – Myke Towers Ft. Omah Lay
- “Now Or Never” – Bon Jovi & Pitbull
- “São Paulo” – The Weeknd & Anitta
La Mezcla Perfecta del Año
- “Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
- “Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís
- “El Vino De Tu Boca” – Alejandro Sanz & Carín León
- “Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
- “Misterio” – J Balvin & Gilberto Santa Rosa
- “Que Me Quiera Ma’” – Marc Anthony & Wisin
- “Sabes Qué Hora Es” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Luis Fonsi
- “Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler
- “Súfrale” – Grupo Firme & Gloria Trevi
- “Weltita” – Bad Bunny & Chuwi
Tour del Año
- Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
- De Rey A Rey – Alejandro Fernández
- Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
- Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís
- No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny
- Vivir Sin Aire Tour – Maná
Artista Revelación del Año Masculino
- Alleh
- Clave Especial
- Esaú Ortiz
- Juan Duque
- Hamilton
- La Cruz
- Macario Martínez
- Roa
- Santos Bravos
- Yorghaki
Artista Revelación del Año Femenina
- Aria Bela
- Camila Fernández
- Delilah
- Estevie
- MAR
- Paloma Morphy
- Yailin La Mas Viral
- Yeri Mua
- Ysa C
- Zoe Gotusso
Música Cristiana – Canción del Año
- “Alabaré” – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
- “La Respuesta” – Gocho
- “Ponte Bonita (Remix)” – Yaronk Rouse & Rosalina
- “Si Volviera Jesús” – Víctor Manuelle
- “Sonríele” – Daddy Yankee
- “Todo Va Estar Bien” – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez
Afrobeats del Año
- “Bien Pedos” – Xavi & Kapo
- “Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles
- “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- “Me Pasa (Piscis)” – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
- “Mi Reina” – Hamilton & Nanpa Básico
- “San Blas” – Boza
- “Sanka” – Ryan Castro & Dongo
- “Soleao” – Myke Towers & Quevedo