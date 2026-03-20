Irán lanza varios ataques a Jerusalén al arreciar guerra

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Jerusalén.- EFE

Irán lanzó cuatro andanadas de ataques sobre Jerusalén en algo más de una hora en la noche entre el jueves y el viernes, lo que supone una intensificación de los bombardeos que ya son habituales desde el inicio de la guerra entre ambos países el pasado 28 de febrero.

El Ejército israelí avisó de las cuatro oleadas de misiles sobre la ciudad santa, que hicieron sonar las alarmas en Jerusalén, donde se escucharon explosiones de posibles intercepciones.

Unos minutos después de la cuarta andanada sobre Jerusalén, Irán lanzó otra sobre el norte de Israel.

Poco después de las andanadas, la Guardia Revolucionaria iraní dijo haber lanzado una nueva oleada de bombardeos contra objetivos como el “corazón” y el sur de Israel, incluido Tel Aviv, y las bases del Ejército estadounidense en la región.

En estos ataques, se emplearon misiles con múltiples ojivas de los modelos Qadr, Jorramshahr, Qiyam y Zulfiqar, así como drones, según el comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim. El Servicio de Bomberos de Israel dijo haber recibido informes iniciales sobre algunos impactos en el distrito de Jerusalén y aseguró que equipos de rescate se dirigieron al lugar.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) no reportó ningún herido hasta el momento. Estas andanadas tan seguidas, que no habían ocurrido en Jerusalén desde el principio de la guerra.

La Guardia Revolucionaria iraní respondió que Netanyahu “se ha embarcado en una guerra cobarde y ya perdida contra Irán” para “escapar de derrotas anteriores, de las crisis internas del régimen y de los escándalos de Epstein”, en referencia al presidente estadounidense, Donald Trump. Durante el jueves, Teherán ya había lanzado doce andanadas de misiles contra distintos puntos de Israel, incluidos proyectiles de racimo, que tampoco dejaron heridos graves.