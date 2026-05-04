Irán: “Trump tiene opciones limitadas”

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Teherán. EFE.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó ayer que el presidente estadounidense, Donald Trump, se enfrenta a una elección limitada entre una operación militar “imposible” o alcanzar un “mal acuerdo” con Irán. “El margen de decisión de Estados Unidos se ha reducido”, aseveró la inteligencia de la Guardia en la red social X. Además, indicó que “Trump debe elegir entre una operación militar imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán”, después de que Teherán enviara una propuesta para un acuerdo de paz a Washington, la cual Trump dijo que revisará pronto, aunque sostuvo que “no puedo imaginar que sea aceptable”.

El organismo militar iraní también dijo que Irán ha establecido un plazo para que las fuerzas estadounidenses levanten el supuesto bloqueo de los puertos iraníes, aunque no detalló la fecha límite.