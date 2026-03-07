Israel y EEUU endurecen los ataques misiles contra Irán

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Jerusalén. EFE.

El Ejército de Israel bombardeó ayer más de 400 objetivos en diferentes zonas de Irán, entre ellos lanzaderas de misiles balísticos y almacenes de drones.

En uno de estos ataques grabado en vídeo, la fuerza aérea bombardeó un camión que, según el Ejército, cargaba un sistema de defensa aérea en la zona de Shahroud, centro del país. Horas antes, Israel había ordenado a quienes estuvieran en la zona industrial de Qom, al sur de la capital, que se fueran antes de la llegada de ataques.

También ayer, unos 50 aviones de combate israelíes atacaron y destrozaron el búnker militar subterráneo del asesinado líder ayatolá Ali Jameneí.

ATAQUES EN EL lÍBANO

El Ejército de Israel bombardeó además un centro de mando de Hizbulá y una instalación en la que almacenaban drones.

En el Líbano, además de bombardeos contra el Dayhe y Haret Hreik , se registraron también ataques cerca de Baalbek, en el este del país, y en ciudades del sur como Touline o Srifa.

Arabia Saudí, Catar, Kuwait

Los sistemas de defensa de Arabia Saudí, Catar y Kuwait interceptaron ayer varios misiles en su espacio aéreo.

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí informó sobre varios derribos. Según los comunicados, las defensas del país interceptaron y destruyeron un misil de crucero al este de la gobernación de Al-Kharj y, y luego otro en la misma zona. Además, fue derribado un dron en la región oriental del país. En un cuarto ataque, las fuerzas de defensa aérea destruyeron tres misiles balísticos que se dirigían hacia la base aérea Príncipe Sultán.

El Ejército de Kuwait, por su parte, informó que sus defensas aéreas “están actualmente haciendo frente a ataques con misiles y drones hostiles que han penetrado el espacio aéreo".

La defensa aérea de Catar también aseguró haber frustrado ataque con drones contra la base de Al Udeid en Doha, que alberga efectivos de EEUU