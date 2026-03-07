Washington Post: Rusia ayuda Irán con inteligencia

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington. EFE.

Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluidos buques de guerra y aviones, en la guerra de Oriente Medio, según informó ayer el diario The Washington Post.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el pasado sábado, Moscú ha facilitado a Teherán varias ubicaciones que le han permitido lanzar ataques precisos sobre objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico y otros lugares, indica el diario, que cita a tres funcionarios anónimos familiarizados con la información de inteligencia.

La información del Post contrasta con la postura pública del Kremlin, cuyo portavoz, Dmitri Peskov, afirmó el jueves que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que Rusia debe mirar su propio beneficio

Respuesta de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evadió ayer opinar sobre informes de medios locales que apuntan a que Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre las ubicaciones y movimientos de tropas, barcos y aviones estadounidenses.

"¡Qué pregunta tan tonta! Estamos hablando de otra cosa”, le dijo el presidente a un reportero de Fox News, durante un evento en la Casa Blanca sobre deportes universitarios.