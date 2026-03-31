Israel prueba pena muerte palestinos

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JERUSALÉN. AP

El parlamento de Israel aprobó ayer una ley que autoriza la pena de muerte para palestinos condenados por asesinar a israelíes, una medida que ha recibido fuertes críticas de la comunidad internacional y grupos defensores de derechos, que la califican discriminatoria e inhumana.

La aprobación del proyecto marcó la culminación de un impulso de años por parte de la extrema derecha de Israel para endurecer el castigo a los palestinos condenados por delitos de carácter nacionalista contra israelíes. El primer ministro Benjamin Netanyahu acudió a la cámara para votar en persona.

La ley convierte la pena de muerte —por ahorcamiento— en el castigo por defecto para los palestinos de Cisjordania condenados por asesinatos de carácter nacionalista.

También otorga a las cortes israelíes la opción de imponer la pena de muerte a ciudadanos israelíes condenados por cargos similares —una redacción que, según expertos legales, prácticamente limita este tipo de sentencias a ciudadanos palestinos de Israel y excluye a judíos.

No se aplicará de manera retroactiva a ninguno de los presos que Israel mantiene detenidos actualmente, incluidos los combatientes liderados por Hamás que irrumpieron en el país el 7 de octubre de 2023, desencadenando una guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Después de la votación final de 62-48, los legisladores ovacionaron de pie la decisión. Netanyahu no mostró reacción.

El combativo ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien impulsó la legislación, blandió una botella en celebración. La legisladora de extrema derecha Limor Son Har-Melech, una de las patrocinadoras originales del proyecto cuyo primer esposo fue asesinado en un ataque de milicianos palestinos en Cisjordania, sonrió.

La legislación, que entraría en vigor en 30 días, sin duda enfrentará impugnaciones legales que podrían frenar implementación.