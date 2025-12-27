Lamenta se ridiculice quienes creen en paz

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El papa León XIV lamentó ayer, viernes, que “quienes hoy creen en la paz” son “a menudo ridiculizados, excluidos del debate público”, y recordó a quienes “en las situaciones de conflicto promueven el diálogo, la reconciliación y la paz".

Durante un llamamiento tras el rezo del ángelus en el día en que se celebra San Esteban, considerado el primer mártir cristiano, el papa instó a “que su ejemplo de mansedumbre, valentía y perdón acompañe a quienes se comprometen en situaciones de conflicto para promover el diálogo, la reconciliación y la paz".

En su mensaje ante cientos de personas congregadas en la plaza de San Pedro, asomado a la ventana del palacio apostólico, León XIV aseguró que, a pesar de todo, “en todas partes del mundo existen personas que eligen la justicia, aunque cueste; que anteponen la paz a sus propios temores; que sirven a los pobres en lugar de a sí mismos". “Precisamente entonces, brota la esperanza y, a pesar de todo, tiene sentido hacer fiesta”, destacó, aunque “en las condiciones de incertidumbre y sufrimiento del mundo actual, la alegría parecería imposible".

Afirmó que “quienes hoy creen en la paz y han elegido el camino desarmado de Jesús y de los mártires, son a menudo ridiculizados, excluidos del debate público y, no pocas veces, acusados de favorecer a adversarios y enemigos. Sin embargo, el cristiano no tiene enemigos, sino hermanos y hermanas, que siguen siéndolo incluso cuando no se comprenden entre ellos"-

Por ello, recordó que “el Misterio de la Navidad nos trae esta alegría".