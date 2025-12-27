El papa León XIV
Lamenta se ridiculice quienes creen en paz
El sumo pontífice dijo en su mensaje que en todas parte del del mundo existen personas que eligen la justicia, aunque cueste
El papa León XIV lamentó ayer, viernes, que “quienes hoy creen en la paz” son “a menudo ridiculizados, excluidos del debate público”, y recordó a quienes “en las situaciones de conflicto promueven el diálogo, la reconciliación y la paz".
Durante un llamamiento tras el rezo del ángelus en el día en que se celebra San Esteban, considerado el primer mártir cristiano, el papa instó a “que su ejemplo de mansedumbre, valentía y perdón acompañe a quienes se comprometen en situaciones de conflicto para promover el diálogo, la reconciliación y la paz".
En su mensaje ante cientos de personas congregadas en la plaza de San Pedro, asomado a la ventana del palacio apostólico, León XIV aseguró que, a pesar de todo, “en todas partes del mundo existen personas que eligen la justicia, aunque cueste; que anteponen la paz a sus propios temores; que sirven a los pobres en lugar de a sí mismos". “Precisamente entonces, brota la esperanza y, a pesar de todo, tiene sentido hacer fiesta”, destacó, aunque “en las condiciones de incertidumbre y sufrimiento del mundo actual, la alegría parecería imposible".
Afirmó que “quienes hoy creen en la paz y han elegido el camino desarmado de Jesús y de los mártires, son a menudo ridiculizados, excluidos del debate público y, no pocas veces, acusados de favorecer a adversarios y enemigos. Sin embargo, el cristiano no tiene enemigos, sino hermanos y hermanas, que siguen siéndolo incluso cuando no se comprenden entre ellos"-
Por ello, recordó que “el Misterio de la Navidad nos trae esta alegría".
El Mundo
