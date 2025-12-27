Vacuna gripe para otras infecciones

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Una investigación internacional con colaboración del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de Madrid (España) ha demostrado en un modelo preclínico de ratón que la vacunación contra la gripe, además de proteger frente al virus, impulsa la respuesta del sistema inmunitario para reducir la mortalidad ligada a infecciones bacterianas secundarias.

El trabajo, que se ha publicado en Journal of Virology, ha estado liderado por investigadores de la Facultad de Medicina de Icahn de Mount Sinai, en Nueva York (EE.UU.), y ha contado con la participación desde España de un equipo del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del ISCIII y de grupos de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

Las infecciones bacterianas secundarias, como las causadas por el 'Streptococcus pneumoniae', son una de las principales causas de complicaciones graves y muerte durante epidemias anuales de gripe en personas de riesgo -como mayores y pacientes inmunodeprimidos-.

Los resultados de este estudio abren la puerta a nuevo conocimiento para la salud humana, ya que pueden ayudar a comprender cómo las infecciones bacterianas asociadas a la gripe agravan la enfermedad, y cómo la vacunación puede mitigar ese riesgo, ha informado el ISCIII en una nota de prensa.

Los resultados de la investigación en ratones señalan que una sola dosis de la 'vacuna trivalente inactivada' frente al virus de la gripe ha permitido reducir del 50 por ciento al 15 la mortalidad en coinfecciones simultáneas de virus y bacteria.