Laura Fernández llama oposición ayudar crear “3era. república” en CR

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

San José.- EFE

La presidenta electa de Costa Rica, la oficialista de derecha Laura Fernández, hizo este lunes un llamado a la oposición política a “bajar las banderas” y contribuir a la construcción de la “tercera república” para que el país avance hacia el desarrollo.

“A los opositores quiero decirles que tienen en mí a una líder que pretende encabezar un gobierno de concertación nacional, que pretende respetar la voluntad del soberano”, dijo Fernández en su primera conferencia de prensa como presidenta electa tras ganar en primera ronda las elecciones del domingo.

Fernández hizo un llamado a la oposición a “bajar las banderas políticas y ponernos a trabajar en favor de la bandera de Costa Rica”, ya que el país “se merece líderes visionarios y que construyamos con justicia e integridad la tercera república". La presidenta electa dijo que “la tercera república significa este renacer maravilloso de un mandato fuerte” y aseguró, en referencia a lo que se conoce como segunda república, que “atrás quedaron los recuerdos de una guerra civil (de 1948) y un bipartidismo que el pueblo ha dado por superado". Fernández, quien asumirá la silla presidencial el próximo 8 de mayo para el periodo 2026-2030, afirmó que tomará con “un inmenso compromiso” la “estafeta” del presidente Rodrigo Chaves, a quien calificó como un “hombre brillante” y reiteró que le gustaría contar con él en algún alto cargo del Gobierno.

Según la presidenta electa, esa “tercera república” será de “diálogo, de paz, de tolerancia a la diferencia” y abrirá espacios para “reflexionar como democracia madura". “Mi mayor anhelo es que nuestro país consolide un modelo de desarrollo que permita hacerle frente a los retos de un mundo globalizado, liderar indicadores de desarrollo económico y continuar por una senda de crecimiento económico sólido”, manifestó.

Continuará cooperación de El Salvador

Laura Fernández será la segunda mujer que ejerza la Presidencia de Costa Rica después de Laura Chinchilla (2010-2014) y prometió gobernar en favor de todas las personas y que como “católica ferviente”, respetará la libertad de culto que existe en el país.

También, reiteró que impulsará reformas legales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y que continuará con la cooperación de El Salvador en materia de seguridad, como por ejemplo la cárcel de máxima seguridad parar 5,000 presos que Costa Rica construye, inspirada en el modelo salvadoreño.

Comentó que tuvo una llamada con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien el pasado 15 de enero visitó Costa Rica para lanzar junto al presidente Chaves las obras de la nueva cárcel de máxima seguridad.

Con el 88.4 % de las mesas escrutadas, la candidata del Partido Pueblo Soberano obtenía el 48.5 %, con amplio margen sobre el segundo lugar, ocupado por candidato del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, con el 33.3 %.