Luto en Haití: declaran tres días de duelo por víctimas en monumento histórico

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El Gobierno haitiano decretó este lunes tres días de luto, desde este martes a jueves, por la tragedia que se cobró la vida de al menos 30 personas el sábado en una estampida en uno de los monumentos históricos más importantes del país, y prometió que los autores de los hechos serán llevados ante la justicia "para que se aclare todo".

Durante este periodo, la bandera nacional ondeará a media asta, "en señal de recogimiento, respeto y unidad nacional", señaló un comunicado, que añadió que, "en este momento de profunda aflicción, el país se inclina con solemnidad ante la memoria de las víctimas y expresa su más sentido pésame a las familias afectadas".

El Gobierno anunció hoy que se hará cargo de los gastos funerarios, al tiempo que llamó a la nación "a la unidad, la dignidad y el sentido de la responsabilidad".

El pasado sábado, al menos una treintena de personas murieron durante una estampida en la Ciudadela Henri, cerca de Cap-Haïtien (norte, la segunda ciudad del país), una enorme fortaleza construida a principios del siglo XIX, pocos años después de la independencia haitiana de Francia.

De acuerdo a datos preliminares de la dirección de Protección Civil, el lugar estaba abarrotado de personas debido a las festividades tradicionales y, en determinado momento, se produjo una estampida con "numerosos" casos de asfixia y pérdidas de conciencia.

Aún se desconoce las causas de esa tragedia mientras que la Justicia y la Policía están investigando y, según el ministro de Cultura y Comunicación (MCC), Emmanuel Ménard, "ya se ha comenzado a interrogar a algunas personas".

El responsable del Instituto de Salvaguardia del Patrimonio Nacional (ISPAN) se encuentra sobre el terreno para realizar las primeras evaluaciones y que el representante del Ejecutivo en la región está coordinando con las autoridades judiciales y policiales para que se inicien las investigaciones preliminares, según se informó el domingo.