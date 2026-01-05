Ministro de Defensa exige liberación Nicolás Maduro

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El ministro de Defensa de Venezuela exigió el domingo la liberación del presidente Nicolás Maduro —quien fue capturado la víspera por fuerzas estadounidenses —, expresó su fidelidad a las autoridades venezolanas y dijo reconocer al mandatario como comandante en jefe de los militares.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza “contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe” y la primera dama Cilia Flores, declaró el general en jefe Vladimir Padrino López, acompañado del alto mando militar en una transmisión en cadena de radio y televisión. “Exigimos la rápida liberación del presidente”.

Sin mencionar una cifra de fallecidos, Padrino López indicó que la captura del mandatario ocurrió luego de que soldados estadounidenses mataron “a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados... y ciudadanos inocentes”.

Maduro fue sacado del país el sábado tras meses de creciente presión en su contra por parte de Washington, en una operación nocturna anunciada horas después por el presidente estadounidense Donald Trump en redes sociales.

“El alto mando militar de la república... está hoy unido, cohesionado ante la agresión imperial que se ha perpetuado. Ayer fuimos testigos todo el pueblo de Venezuela de una brutal agresión militar contra nuestra soberanía", aseveró. "Se ha violado, se ha vulnerado nuestra soberanía... con un despliegue sin precedentes contra la república”.

“Es el presidente Nicolás Maduro el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos”, insistió.

Los militares, que tradicionalmente han sido árbitros de las disputas políticas en Venezuela y son uno de los principales apoyos del mandatario depuesto, expresan pública y repetidamente lealtad a Maduro.

A semejanza de su predecesor y mentor, el difunto presidente Hugo Chávez, en el gobierno de Maduro los militares controlan sectores importantes de la economía y forman parte de su equipo ministerial.

El jefe castrense también exhortó a los venezolanos a mantener la paz y el orden en el país, y “no caer en las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo que nos quieren imponer".

“Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días”, añadió. “La patria debe encaminarse sobre su riel constitucional”, acotó.