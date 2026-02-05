Mongolia: El destino que no sabías que necesitabas

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Mongolia se ha convertido en “el destino que no sabías que necesitabas”, ofreciendo al viajero intrépido experiencias únicas como dormir en una yurta tradicional y recorrer el desierto de Gobi. Diversas guías de viaje y portales especializados como Viajarviajes destacan que este país es ideal para quienes buscan aventura, desconexión y contacto directo con la cultura nómada.

Mongolia: tradición y aventura

Dormir en una yurta mongola (ger) es considerado por expertos en turismo como una de las experiencias más auténticas del país. Estas viviendas circulares, utilizadas por comunidades nómadas durante siglos, permiten al visitante convivir con familias locales y experimentar la hospitalidad característica de Mongolia. .

MONGOLIA

El desierto de Gobi: más que arena

El Desierto de Gobi es uno de los ecosistemas más fascinantes de Asia. Allí se pueden encontrar fósiles de dinosaurios, camellos bactrianos y paisajes que combinan dunas, montañas y oasis.

Además, viajeros recomiendan el Gobi como destino para expediciones de varios días, con actividades como paseos en camello, caminatas por valles y noches bajo un cielo estrellado que parece infinito .

Ulaanbaatar y la cultura urbana

La capital, Ulaanbaatar, es el punto de partida para cualquier recorrido. Aquí se mezclan templos budistas, museos dedicados a Genghis Khan y una vida urbana en transformación. Muchos visitantes optan por combinar la experiencia urbana con escapadas al Parque Nacional Terelj, donde también se ofrecen hospedajes en yurtas .

Consejos prácticos para el viajero intrépido

• Hospedaje: elegir yurtas tradicionales para vivir la experiencia nómada.

• Transporte: viajes en todoterreno o camello en el Gobi.

• Clima: mejor época entre mayo y septiembre.

• Cultura: aceptar el té con leche salada como gesto de hospitalidad.

• Desconexión: muchas zonas carecen de señal telefónica e internet.