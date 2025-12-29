Mueren 13 al descarrilarse tren interoceánico México

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Al menos 13 personas fallecieron y 98 resultaron lesionadas, 36 de ellas hospitalizadas y 5 de gravedad, debido al descarrilamiento del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en el sur de México, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, informó ayer la Secretaría de Marina (Semar).

“Derivado de este accidente 139 personas se encuentran fuera de peligro, 98 lesionadas, de las cuales 36 se encuentran recibiendo atención médica hospitalaria y el resto se encuentran sin lesiones de gravedad, y lamentablemente 13 personas perdieron la vida”, indicó la Semar en un comunicado.

La dependencia expresa sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este lamentable accidente y reafirmó su compromiso de atender el caso con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a los afectados.

También explicó que durante las acciones de búsqueda y localización de las personas, desplegó un total de 360 agentes navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico. Previamente la institución había contabilizado 20 personas lesionadas, de quienes dijo fueron trasladadas a hospitales locales para atención médica.

En tanto, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, indicó que luego de los hechos ocurridos la institución a su cargo inició una investigación para conocer las causas de lo sucedido y para ello agentes de la Agencia de Investigación Criminal se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias.