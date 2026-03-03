Mundo reacciona con ira, confusión por guerra en Irán

Publicado por AP Creado: Actualizado:

TOKIO.- AP

Un mundo conmocionado reaccionó el lunes con ira y confusión —y, en algunos casos, con una participación mayor de la esperada— a medida que los ataques coordinados de EEUU e Israel contra Irán se extendían hasta convertirse en una guerra regional.

Comenzaron a surgir los primeros detalles sobre los posibles efectos en el programa nuclear de Irán, el asunto en el centro del conflicto. Se involucraron más aliados de Estados Unidos e Israel, al igual que grupos armados aliados de Irán. Y países árabes desde el Golfo hasta Chipre se encontraron en la línea de fuego.

Se requirió una diplomacia acelerada mientras volaban misiles y drones. Se cerraron fronteras, se vaciaron embajadas y los aliados enviaron refuerzos militares.

Muchas naciones evitaron pronunciarse directamente sobre los ataques conjuntos iniciales de Estados Unidos e Israel, pero condenaron la represalia de Teherán, quizá para no molestar al presidente Trump. Otros gobiernos criticaron los ataques de Irán contra vecinos árabes mientras guardaban silencio sobre la acción militar de Estados Unidos e Israel.

Canadá —que no ha ocultado su frustración con la administración Trump— manifestó apoyo abierto a los ataques de EEUU, al igual que Australia. Rusia, China y España respondieron con críticas a veces contundentes. Al mismo tiempo, Reino Unido, Francia y Alemania indicaron que estaban listos para ayudar en los esfuerzos destinados a impedir que Irán dispare más misiles y drones.