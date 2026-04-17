Fundación Ayudar Me Da Vida celebra su octava edición de la Competencia Internacional Canguro Matemático.

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El día de hoy la Fundación Ayudar Me Da Vida celebró con gran éxito, la octava edición de la prestigiosa Competencia Internacional Canguro Matemático, evento que tuvo lugar en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Dicha competencia lleva desarrollándose más de 32 años, en más de 120 países, con una participación promedio mundial de 6 millones de estudiantes anualmente. Pone especial atención en aquellos estudiantes que experimentan dificultades con las matemáticas, brindándoles un espacio donde puedan fortalecer sus habilidades.

Este proyecto se desarrolla anualmente en centros educativos públicos y privados a nivel nacional. Entre primaria y secundaria, participaron 57 centros educativos de más de 13 provincias, número que aumenta cada año. Desde el 2018 hasta la fecha han participado más de 32,500 estudiantes entre las edades de 8 hasta 18 años.

Este año compitieron más de 5,500 estudiantes a nivel nacional.

El acto contó con la asistencia de distinguidas personalidades del INTEC, como Edwar Segura, Coordinador de la subárea de matemáticas del INTEC y Juliani Soto, Coordinadora de la Academia Cisco del INTEC.

En su discurso inaugural, la presidenta de la Fundación Ayudar Me Da Vida, Noelia Contreras Rivas, ofreció unas emotivas palabras de reflexión hacia los participantes, resaltando que cada estudiante tiene el poder de hacer cosas maravillosas.

De forma particular la Fundación agradeció a todos los asistentes su participación en el evento, honrando esta competencia. Un agradecimiento especial para los patrocinadores del evento: INTEC, Banco popular, Ministerio de Educación, Ágora Mall, Plan lea,

Asociación Cibao de ahorros y Prestamos, Pimco, Sogese, Genius Print Graphic, Maped, Aviva, Duetto

Alterna Academy, Injaus, Voluntariado RD y Cluster America Foundation.