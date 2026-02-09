Tensión
Netanyahu expande control en Cisjordania
Deja sin efecto una ley jordana de 1953, que impide a personas no árabes comprar tierras en este territorio, lo que afecta a los asentamientos ilegales de colonos israelíes
Jerusalén. EFE.
El Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu aprobó ayer expandir su control sobre el territorio palestino de Cisjordania, que ocupa desde 1967, con una batería de medidas que chocan con los Acuerdos de Oslo y permiten, que judíos compren libremente sus tierras.
En un golpe de efecto previo a la visita a Washington de Netanyahu para entrevistarse el miércoles con el presidente estadounidense, Donald Trump, el gabinete israelí dio luz verde a un serie de medidas criticadas por la Autoridad Palestina como un intento de anexión.
Las medidas las anunciaron en un comunicado conjunto los ministros de Finanzas y Defensa, Bezalel Smotrich e Israel Katz. Smotrich, colono y ultranacionalista, ha defendido reiteradamente la anexión de Cisjordania a Israel, una medida que Trump rechazó tras aprobar el Parlamento israelí en octubre una propuesta.
La medida más llamativa es que el Gobierno israelí ha aprobado dejar sin efecto una ley jordana de 1953, cuando Jordania administraba Cisjordania, que impide a personas no árabes comprar tierras en este territorio palestino, lo que afecta a los asentamientos ilegales de judíos colonos israelíes que el Gobierno de Netanyahu ampara y legaliza.
De acuerdo a la ley jordana, estos colonos deben recurrir a permisos de la Administración Civil -el órgano del Ejército israelí encargado de los asuntos civiles en Cisjordania- para hacerlo, lo que llevaba un proceso largo que a partir de ahora no tendrían que seguir.