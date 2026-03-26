Netanyahu: guerra sigue en apogeo

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Jerusalén. EFE.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró ayer que la guerra en Irán continúa “en pleno apogeo, a pesar de las informaciones publicadas en la prensa”, mientras la República Islámica ha reconocido contactos con EEUU a través de intermediarios para una tregua en el conflicto. “La cuestión de la disolución de (el grupo chií libanés) Hizbulá está frente a nuestros ojos. También está relacionada con la campaña general contra Irán, que continúa en pleno apogeo, a pesar de las informaciones publicadas en la prensa”, declaró Netanyahu, a los 26 días de guerra, en foro con alcaldes y jefes de consejos locales.