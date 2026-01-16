Nueva etapa consular: Omara Corporán promete cercanía y servicio a dominicanos en Chicago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Chicago, EE. UU. – En un acto oficial que marca el inicio de una nueva etapa en la representación diplomática dominicana en el Medio Oeste de los Estados Unidos, Omara Corporán asumió la mañana de hoy como cónsul general de la República Dominicana en la ciudad de Chicago, con una gestión orientada al fortalecimiento institucional y a una atención más cercana de la comunidad dominicana.

Durante el acto de toma de posesión, Corporán agradeció la confianza depositada en ella por el Gobierno dominicano y el Ministerio de Relaciones Exteriores, reafirmando el compromiso que guiará su gestión.

“Asumo esta responsabilidad con un compromiso firme de servicio, transparencia y cercanía con la comunidad dominicana”, expresó.

La nueva cónsul general subrayó que el consulado será un espacio abierto, accesible y cercano, orientado a fortalecer el vínculo entre el Estado dominicano y la diáspora, mediante una gestión participativa y alineada con las demandas de una comunidad dominicana diversa y dinámica residente en Chicago y zonas aledañas.

“Esta es la casa de todos ustedes; y mi equipo y yo estamos aquí para servirles”, manifestó ante miembros de la comunidad, autoridades locales, representantes del cuerpo consular y del sector empresarial.

Corporán valoró el trabajo realizado por las gestiones anteriores, destacando su aporte al fortalecimiento de la presencia institucional dominicana en la ciudad, y aseguró que su administración dará continuidad a las buenas prácticas, impulsando mejoras orientadas a la eficiencia y calidad de los servicios consulares.

“Con entusiasmo, responsabilidad y espíritu de servicio, hoy oficialmente iniciamos esta nueva gestión consular”, afirmó, resaltando que esta etapa representa “una nueva voz en representación de los dominicanos” en Chicago.

Omara Corporán fue designada cónsul general de la República Dominicana en Chicago mediante el Decreto núm. 573-25, emitido por el presidente Luis Abinader el 20 de octubre de 2025, conforme a informaciones publicadas por medios nacionales.

Su nombramiento se enmarca en los esfuerzos del Estado dominicano por fortalecer la atención a la diáspora, promover una gestión consular eficiente y transparente, y estrechar los vínculos institucionales, sociales y económicos con la comunidad dominicana en el exterior.