Operación Metro Surge: qué es, objetivos y resultados

El Gobierno del presidente Donald Trump ha desplegado unos 3,000 agentes federales en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, como parte de la denominada Operación Metro Surge, una intervención federal que ha generado fuertes críticas por parte de autoridades estatales y municipales.

¿Qué es la Operación Metro Surge?

De acuerdo con Minneapolis City of Lakes, la Operación Metro Surge se inició en diciembre de 2025 y consiste en el despliegue masivo de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluidos efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Según esa entidad, los agentes, armados y en algunos casos enmascarados, realizaron redadas militarizadas, detenciones y arrestos en las llamadas Ciudades Gemelas (Minneapolis y Saint Paul), bajo el argumento de aplicar las leyes migratorias.

Denuncias por uso excesivo de la fuerza

Las autoridades locales aseguran que durante la operación los agentes federales han empleado fuerza excesiva de manera reiterada, provocando un clima de temor y tensión entre los residentes.

Señalan que el aumento repentino de la presencia federal ha causado daños tangibles al estado de Minnesota y a las ciudades de Minneapolis y Saint Paul, obligando a desviar recursos de la policía local, sobrecargando los servicios de emergencia y provocando el cierre temporal de escuelas y negocios.

Asimismo, comerciantes reportaron caídas en sus ingresos de entre un 50 % y un 80 %, debido a que los clientes evitan acudir a establecimientos por temor a los operativos migratorios.

Muertes durante los operativos

Entre los hechos más graves vinculados a la operación, se reporta que el 7 de enero de 2026, un agente del DHS disparó y mató a Renee Good.

También se informó que Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, murió tras ser reducido por agentes del ICE mientras grababa con su teléfono móvil un operativo durante una manifestación contra la política migratoria de la Administración Trump en una calle de Minneapolis.

Rechazo de autoridades locales

El Estado de Minnesota y las ciudades afectadas buscan poner fin a la Operación Metro Surge y al despliegue de miles de agentes federales, así como detener lo que califican como conductas ilegales por parte del DHS.

“Minneapolis no solicitó esta operación, pero estamos pagando el precio”, afirmó el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

“Cuando las acciones federales socavan la seguridad pública, perjudican a nuestros vecinos y violan los derechos constitucionales, tenemos la responsabilidad de actuar. Eso es precisamente lo que estamos haciendo hoy”, añadió.