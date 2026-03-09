¿Quién es Paloma Valencia y qué papel tiene en la política colombiana?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Paloma Valencia, senadora de la República por el partido Centro Democrático, se ha consolidado como una de las voces más activas en el Congreso colombiano. Nacida el 19 de enero de 1976 en Bogotá, es abogada, filósofa y especialista en economía de la Universidad de Los Andes, además de Magíster en Escritura Creativa por la Universidad de Nueva York.

Valencia ha ejercido como senadora en tres periodos consecutivos, enfocando su trabajo legislativo en proyectos dirigidos a la reactivación económica, reducción de la pobreza, austeridad estatal, inversión social, medio ambiente y justicia. Tres de sus iniciativas han sido convertidas en leyes de la República, lo que refuerza su papel como gestora de propuestas con impacto nacional.

Actualmente integra la Comisión Primera Constitucional, así como la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias y la Comisión Accidental de Paz, espacios donde ha impulsado debates sobre institucionalidad, garantías ciudadanas y procesos de reconciliación.

Su oficina se encuentra en el Edificio Nuevo del Congreso, y desde allí coordina su agenda legislativa y de contacto con la ciudadanía. Con una trayectoria marcada por la defensa de políticas sociales y económicas, Paloma Valencia se proyecta como una figura clave dentro del Centro Democrático y en el panorama político colombiano.