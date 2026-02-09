Papa: “el futuro depende del respeto”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ciudad del Vaticano. EFE.

El papa León XIV animó ayer a rezar por la paz en el mundo y ha advertido que el futuro no depende de “las estrategias de potencias económicas y mundiales”, sino del respeto entre los pueblos. “Sigamos rezando por la paz. Las estrategias de potencias económicas y militares, tal y como nos lo enseña la historia, no dan futuro a la humanidad”, reivindicó tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. Y agregó- “El futuro está en el espeto y fraternidad entre los pueblos".

El pontífice estadounidense, ante miles de personas que le escuchaban desde la plaza de San Pedro pese a la lluvia, también expresó su “dolor y preocupación” por los recientes ataques mortales y la violencia contra varias comunidades en Nigeria. “Expreso mi cercanía orante a todas las víctimas de la violencia y del terrorismo. Espero que las autoridades competentes continúen trabajando con determinación para garantizar la seguridad y la protección de la vida de cada ciudadano”, instó. Por último, lanzó un mensaje contra la esclavitud”.