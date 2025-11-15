El papa León XIV devuelve 62 artefactos a pueblos indígenas: ¿Un paso hacia la reconciliación?

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El Vaticano devolvió el sábado 62 artefactos a pueblos indígenas de Canadá, una restitución histórica que es parte del ajuste de cuentas de la Iglesia Católica con su papel en ayudar a suprimir la cultura indígena en las Américas.

El Papa León XIV entregó los artefactos, incluido un icónico kayak inuit, y documentación de apoyo a una delegación de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos, que se espera que los devuelva a las comunidades indígenas individuales. Una declaración conjunta del Vaticano y la iglesia canadiense describió las piezas como un "regalo" y un "signo concreto de diálogo, respeto y fraternidad".

Los artículos formaban parte de la colección etnográfica del Museo del Vaticano, conocida como el museo Anima Mundi. La colección ha sido una fuente de controversia para el Vaticano en medio del debate más amplio de los museos sobre la restitución de bienes culturales tomados de los pueblos indígenas durante los períodos coloniales.

La mayoría de los artículos de la colección del Vaticano fueron enviados a Roma por misioneros católicos para una exposición en 1925 en los jardines del Vaticano. El Vaticano insiste en que los artículos fueron "regalos" para el Papa Pío XI, quien quería celebrar el alcance global de la iglesia, sus misioneros y las vidas de los pueblos indígenas que evangelizaron.

Pero los historiadores, los grupos indígenas y los expertos han cuestionado durante mucho tiempo si los artículos realmente podrían haberse ofrecido libremente, dados los desequilibrios de poder en juego en las misiones católicas en ese momento. En esos años, las órdenes religiosas católicas estaban ayudando a hacer cumplir la política de asimilación forzada del gobierno canadiense de eliminar las tradiciones indígenas, que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá ha llamado "genocidio cultural".

Parte de esa política incluía la confiscación de artículos utilizados en rituales espirituales y tradicionales indígenas, como la prohibición del potlatch de 1885 que prohibía la ceremonia integral de las Primeras Naciones. Esos artículos confiscados terminaron en museos de Canadá, Estados Unidos y Europa, así como en colecciones privadas.

Se aceleran las negociaciones sobre la devolución de artículos

Las negociaciones sobre la devolución de los artículos del Vaticano se aceleraron después de que el Papa Francisco se reuniera en 2022 con líderes indígenas que habían viajado al Vaticano para recibir su disculpa por el papel de la iglesia en la gestión de las desastrosas escuelas residenciales de Canadá. Durante su visita, se les mostraron algunos objetos de la colección, incluido el kayak inuit, cinturones de wampum, garrotes de guerra y máscaras, y se les pidió que se los devolvieran.

Francisco dijo más tarde que estaba a favor de devolver los artículos y otros en la colección del Vaticano caso por caso, diciendo: "En el caso de que pueda devolver cosas, donde sea necesario hacer un gesto, es mejor hacerlo".

El Vaticano dijo el sábado que los artículos fueron devueltos durante el Año Santo, exactamente 100 años después de la exposición de 1925 en la que se exhibieron por primera vez en Roma como un punto culminante de ese Jubileo.

"Este es un acto de intercambio eclesial, con el que el Sucesor de Pedro confía a la Iglesia en Canadá estos artefactos, que dan testimonio de la historia del encuentro entre la fe y las culturas de los pueblos indígenas", dijo el comunicado conjunto del Vaticano y la Iglesia canadiense.

Agregó que la jerarquía católica canadiense se comprometió a garantizar que los artefactos sean "debidamente salvaguardados, respetados y preservados". Los funcionarios habían dicho anteriormente que los obispos canadienses recibirían los artefactos con el entendimiento explícito de que los guardianes finales serían las propias comunidades indígenas.

Se espera que los artículos se lleven primero al Museo Canadiense de Historia en Gatineau, Quebec. Allí, los expertos y los grupos indígenas intentarán identificar dónde se originaron los artículos, hasta la comunidad específica, y qué se debe hacer con ellos, dijeron funcionarios anteriormente.

Un proceso de ajuste de cuentas con los abusos

La embajadora canadiense ante la Santa Sede, Joyce Napier, dijo que el regreso había sido una prioridad clave para el gobierno canadiense, algo en lo que la embajada ha estado trabajando durante años con la Santa Sede, la iglesia canadiense y las comunidades indígenas.

"Esto es histórico, algo que las comunidades indígenas han estado pidiendo", dijo a The Associated Press. "El anuncio de hoy es un paso significativo hacia la reconciliación".

Como parte de su ajuste de cuentas más amplio con el pasado colonial de la Iglesia Católica, el Vaticano repudió formalmente en 2023 la "Doctrina del Descubrimiento", las teorías respaldadas por las "bulas papales" del siglo XV que legitimaron la incautación de tierras nativas en la era colonial que forman la base de algunas leyes de propiedad en la actualidad.

La declaración marcó un reconocimiento histórico de la propia complicidad del Vaticano en los abusos de la era colonial cometidos por las potencias europeas, a pesar de que no abordó las demandas indígenas de que el Vaticano rescindiera formalmente las bulas papales.

El Vaticano citó el sábado el repudio de 2023 a la Doctrina del Descubrimiento en su declaración, diciendo que la devolución de los artefactos por parte de León concluye el "viaje" iniciado por Francisco.