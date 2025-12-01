Papa pide en Líbano “anteponer la paz a todo lo demás"

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Beirut. EFE.

El papa León XIV pidió ayer “anteponer la paz a todo lo demás” y ser “artífices de paz en circunstancias muy conflictivas e inciertas” en su discurso ante autoridades del Líbano, donde llegó tras visitar Turquía.

“Es una gran alegría encontrarme con ustedes y visitar esta tierra en la que 'paz' es mucho más que una palabra. Aquí la paz es un deseo y una vocación, es un don y una obra en constante construcción”, dijo el pontífice. Y agregó- “Ciertamente, hay millones de libaneses, aquí y en todo el mundo, que sirven a la paz silenciosamente, día tras día. A ustedes, sin embargo, que tienen importantes tareas institucionales dentro de este pueblo, les espera una bienaventuranza especial si pueden decir que han antepuesto el objetivo de la paz a todo lo demás”,

Ante el presidente libanés, Joseph Aoun, con quien se reunió a su llegada, prefirió un discurso menos político para explicar qué “significa ser artífices de la paz en circunstancias muy complejas, conflictivas e inciertas".

Aunque en ningún momento el papa hizo referencia a los conflictos en Oriente Medio, el pontífice llega sólo pocos días después de un ataque de Israel al sur de Beirut en una nueva violación de la tregua firmada hace un año y en el que mataron a uno de los integrantes del grupo chií libanés Hizbulá.

Este sábado, Hizbulá dio la bienvenida al papa y le pidió que durante su visita “rechace” las agresiones de Israel contra el país.

Según datos recopilados por el periódico libanés L'Orient-Le Jour , el ejército de Tel Aviv ha violado el alto el fuego más de 12,000 veces con el objetivo de eliminar a Hizbulá , con ataques en los que han muerto más de 300 personas.

“Su resiliencia es una característica imprescindible de los auténticos constructores de paz- la obra de la paz, es un continuo recomenzar. El compromiso y el amor por la paz no conocen el miedo ante las aparentes derrotas, no se dejan doblegar por las decepciones, sino que saben ver más allá, acogiendo y abrazando con esperanza todas las realidades”. León XIV señaló que sin “un acercamiento entre quienes han sufrido agravios e injusticias, es difícil avanzar a la paz”.