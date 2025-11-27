Papa viaja a Turquía y el Líbano

Publicado por AP Creado: Actualizado:

CIUDAD DEL VATICANO. AP.

El papa León XIV emprendió ayer su primer viaje al extranjero, una peregrinación a Turquía y Líbano que sería delicada en cualquier circunstancia, pero que es aún más complicada dadas las tensiones en Oriente Medio y la atención mediática que acompañará al primer papa estadounidense.

León está cumpliendo con un viaje que el papa Francisco planeó realizar, para conmemorar un importante aniversario con la Iglesia ortodoxa en Turquía. En Líbano, intentará apoyar a una comunidad cristiana que ha sufrido durante mucho tiempo.