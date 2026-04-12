Perú extiende votación por fallas logísticas; presidente interino niega fraude

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El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó cualquier posibilidades de fraude en las elecciones generales este domingo, después de que varios candidatos, entre ellos el ultraconservador Rafael López Aliaga, deslizaran esa posibilidad por los grandes retrasos en la apertura de centros de votación en Lima.

Balcázar, que deberá ceder el mando presidencial al ganador de estos comicios presidenciales, aseguró que se están haciendo los mayores esfuerzos para que los ciudadanos puedan votar y atribuyó a una causa de "fuerza mayor" que numerosos centros de votación de la capital no abrieran porque no había llegado a tiempo el material electoral.

"Queremos que los votantes cumplan con su deber democrático para que el recambio se realice en las mejores condiciones porque todos somos demócratas. Alejamos cualquier sospecha (de fraude). Tengan paciencia porque han prorrogado la hora de votación", dijo Balcázar tras votar en la norteña ciudad de Chiclayo.

Debido a estas incidencias, las autoridades electorales de Perú ampliaron la jornada de votación en una hora, de modo que terminará a las 18.00 (23.00 GMT) en lugar de las 17.00 (22.00 GMT) conforme estaba inicialmente programado.

En algunos casos, el retraso en abrir los colegios ha superado las cinco horas ante la ausencia del material para poder iniciar la votación como cabinas, urnas, listas de electores y bolígrafos, entre otros elementos.

En otros, han tenido problemas para conectarse a la plataforma digital de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organizadora de los comicios, mientras que también ha habido problemas de suministro eléctrico para hacer funcionar impresoras en centros de votación situados en lugares públicos como parques.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio.