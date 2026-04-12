Infórmate bien
¿Dónde sacar la nueva cédula en RD y cuándo necesitas cita?
La campaña apela a la responsabilidad colectiva para frenar la desinformación
La Junta Central Electoral (JCE) lanzó una campaña educativa para alertar a la ciudadanía sobre la importancia de verificar la información relacionada con el proceso de expedición de la nueva Cédula de Identidad y Electoral.
Con el lema “¡No te dejes desinformar!”, la institución busca combatir la circulación de datos incompletos o distorsionados que generan confusión en la población. La JCE recordó que no todos los centros de expedición requieren cita previa y que los que sí lo hacen, según el mes de cumpleaños del solicitante, son: Galería 360, Sambil y Plaza Central.
La entidad enfatizó que la desinformación no siempre es completamente falsa, sino que muchas veces se trata de misinformation, es decir, información real presentada fuera de contexto o de manera parcial. Por ello, exhortó a los ciudadanos a confirmar siempre los detalles a través de los canales oficiales antes de compartirlos.
La campaña incluye mensajes claros sobre horarios, centros de servicio continuo y la plataforma oficial para agendar citas: nuevacedula.jce.gob.do.