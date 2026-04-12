¿Dónde sacar la nueva cédula en RD y cuándo necesitas cita?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) lanzó una campaña educativa para alertar a la ciudadanía sobre la importancia de verificar la información relacionada con el proceso de expedición de la nueva Cédula de Identidad y Electoral.

Con el lema “¡No te dejes desinformar!”, la institución busca combatir la circulación de datos incompletos o distorsionados que generan confusión en la población. La JCE recordó que no todos los centros de expedición requieren cita previa y que los que sí lo hacen, según el mes de cumpleaños del solicitante, son: Galería 360, Sambil y Plaza Central.

Nueva cédulaFuente externa

La entidad enfatizó que la desinformación no siempre es completamente falsa, sino que muchas veces se trata de misinformation, es decir, información real presentada fuera de contexto o de manera parcial. Por ello, exhortó a los ciudadanos a confirmar siempre los detalles a través de los canales oficiales antes de compartirlos.

La campaña incluye mensajes claros sobre horarios, centros de servicio continuo y la plataforma oficial para agendar citas: nuevacedula.jce.gob.do.