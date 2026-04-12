Al ritmo de Bad Bunny Dj Charlotte pone a vibrar miles de personas en Génova

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La DJ Charlotte compartió un emotivo mensaje tras su presentación en la ciudad de Génova, Italia donde destacó la energía y diversidad del público que disfrutó de su música. “Vi gente de todas las edades bailando, todos sonriendo y moviéndose al ritmo. Estos son momentos muy poderosos. Estoy más que honrada de haber podido tocar para ustedes hoy. Dal profondo del mio cuore, grazie mille”, expresó la artista.

El evento se convirtió en una verdadera fiesta urbana, con uno de sus momentos más vibrantes al sonar “Un verano en Nueva York”, el tema de Bad Bunny que encendió la pista y generó una conexión especial entre los asistentes.

La mezcla de ritmos latinos y electrónicos, sumada a la energía de la multitud, convirtió la presentación en una experiencia inolvidable.