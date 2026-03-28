Petróleo se acerca a 100 dólares el barril

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un 5.46 % hasta rozar los 100 dólares el barril por la guerra en Oriente Medio.

Al término de la sesión, los contratos de futuro del crudo para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 5.16 dólares al cierre anterior hasta llegar a los 99.64 dólares por barril.

El de este viernes fue el cierre más alto del WTI de toda la semana, solo el lunes superó la barrera de los cien, hasta llegar a los 101.67 dólares el barril, pero acabó la sesión por debajo de los 90.

La guerra en Oriente Medio sigue alterando el mercado del petróleo cuando se cumple prácticamente un mes desde que los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior escalada del país persa contra los aliados de Washington en la región, alteraran el tablero global.

El oro y el bitcóin.-

El oro subió un 3 %, hasta los 4,505 dólares la onza, y la plata avanzó otro 3 %, hasta 70.08 dólares.

El bitcóin cae un 0.77 %, hasta 68,429.8 dólares.