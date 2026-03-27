¿Qué combustibles reciben subsidio y cuáles suben de precio esta semana?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno anunció que los precios de las gasolinas, el gasoil y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) permanecerán congelados durante esta semana, como medida para proteger la economía de los hogares dominicanos frente a la incertidumbre internacional provocada por la agudización del conflicto armado en Medio Oriente.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) explicó que las tensiones bélicas han generado una fuerte inestabilidad en el costo del barril de petróleo, alcanzando niveles críticos. Ante esta amenaza externa, el Estado decidió absorber el impacto del mercado internacional para evitar que la crisis mundial se traduzca en aumentos en el gas de cocinar, el transporte público y el flete de alimentos.

Para lograrlo, el Gobierno destinará RD$1,682 millones en subsidios durante la semana del 28 de marzo al 3 de abril de 2026, garantizando que los principales combustibles mantengan sus precios actuales.

Precios de referencia

• Gasolina Premium: RD$305.10 por galón (mantiene su precio)

• Gasolina Regular: RD$287.50 por galón (mantiene su precio)

• Gasoil Regular: RD$239.80 por galón (mantiene su precio)

• Gasoil Óptimo: RD$257.10 por galón (mantiene su precio)

• GLP: RD$137.20 por galón (mantiene su precio)

• Gas Natural: RD$43.97 por m³ (mantiene su precio)

Otros derivados como el avtur y el kerosene registrarán alzas, mientras el Fuel Oil #6 bajará ligeramente. La tasa de cambio promedio semanal se fijó en RD$60.17, según el Banco Central.