Petróleo de Texas cierra a $105.07 dólares el barril

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este jueves con una bajada del 1.69 %, hasta los 105.07 dólares por barril, rompiendo así con la tendencia alcista del miércoles.

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., para entrega en junio restaron 1.81 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El miércoles el crudo aumentó casi un 7 % por el prolongado cierre del estrecho de Ormuz pese al alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán.

El medio Axios informó ayer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá un informe sobre nuevos planes militares respecto a Irán, destinadas a desbloquear las conversaciones de paz.

Según el medio, Trump había rechazado previamente la propuesta de Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz, lo que indica que el bloqueo naval se mantendrá.

El brent a 114.01.-

Y el barril de petróleo brent para entrega en junio cayó este jueves un 3.41 % y cerró a 114.01 dólares el barril. En las primeras horas de la mañana, el brent alcanzó los 126.41 dólares, disparándose hasta niveles que no se veían desde 2022

Oro y bitcóin.-

Mientras que el oro subió el 0.48 %, hasta los 4,565.74 dólares. El bitcóin bajó el 0.16 %, hasta los 75,638.1 dólares.