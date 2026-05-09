Petróleo de Texas cierra a 95.42 barril

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió ayer, viernes, un 0.6 %, hasta 95.42 dólares el barril, con el mercado pendiente de novedades en la negociación de paz entre EE.UU. e Irán mientras intercambian ataques de baja intensidad en el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 0.61 dólares con respecto al cierre anterior.

El crudo estadounidense salda una semana de oscilaciones debido al contexto geopolítico en Oriente Medio con una pérdida de valor acumulada del 6 %. EE.UU. este viernes disparó y dejó inoperativos dos petroleros iraníes.

En tanto, el barril de petróleo brent para entrega en julio subió ayer un 1.23 %, hasta los 101.29 dólares.

Oro y bitcóin

El oro, considerado activo refugio, subió un 0.35 %, hasta 4,727 dólares la onza; la plata, por su parte, avanzó un 0.92 %, hasta los 80.91 dólares la onza. Y el precio del bitcóin osciló ayer de $79,300 - $80,100 dólares estadounidenses.