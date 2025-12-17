Pide Consejo de ONU condene EU buque incautado

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El Gobierno de Venezuela pidió ayer al Consejo de Seguridad de la ONU condenar públicamente la confiscación de un buque petrolero cerca de las aguas del país por parte de EEUU, que mantiene despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. “Venezuela insta respetuosamente al Consejo de Seguridad a- condenar públicamente este acto de piratería”, señaló Maduro.