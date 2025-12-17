Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El Mundo

Venezuela

Pide Consejo de ONU condene EU buque incautado

“Venezuela insta respetuosamente al Consejo de Seguridad a- condenar públicamente este acto de piratería”, señaló Maduro.

El presidente Nicolás Maduro AP

El presidente Nicolás Maduro APAP

EFE EFE
Publicado por
EFE

Creado:

Actualizado:

En:

El Gobierno de Venezuela pidió ayer al Consejo de Seguridad de la ONU condenar públicamente la confiscación de un buque petrolero cerca de las aguas del país por parte de EEUU, que mantiene despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. “Venezuela insta respetuosamente al Consejo de Seguridad a- condenar públicamente este acto de piratería”, señaló Maduro.

Sobre el autor
EFE EFE

EFE

tracking